Выпуск новостей за 16:00: Нападение на полицейского. Продление работы ВСК по делу Гандзюк
В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 16:00 – в Одессе молодой человек ранил ножом в грудь полицейского, сделавшего замечание группе ребят, которые ругались. Нападавшему грозит пожизненное заключение. Парламент продлил на 3 месяца работу Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов и убийства Екатерины Гандзюк.
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Источник: 24 канал
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