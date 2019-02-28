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      Выпуск новостей за 16:00: Нападение на полицейского. Продление работы ВСК по делу Гандзюк

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 16:00 – в Одессе молодой человек ранил ножом в грудь полицейского, сделавшего замечание группе ребят, которые ругались. Нападавшему грозит пожизненное заключение. Парламент продлил на 3 месяца работу Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов и убийства Екатерины Гандзюк.

      Также в выпуске:

      Украина не будет выплачивать компенсацию за отказ участвовать в Евровидении.

      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко встретились в Киеве.

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      Теги: Новости Одессы Полиция Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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