Выпуск новостей за 16:00: Нападение на полицейского. Продление работы ВСК по делу Гандзюк

В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 16:00 – в Одессе молодой человек ранил ножом в грудь полицейского, сделавшего замечание группе ребят, которые ругались. Нападавшему грозит пожизненное заключение. Парламент продлил на 3 месяца работу Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов и убийства Екатерины Гандзюк.

Также в выпуске: Украина не будет выплачивать компенсацию за отказ участвовать в Евровидении. Андрей Садовый и Анатолий Гриценко встретились в Киеве.