17:53
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 16:00: Нападение на журналистов в Херсоне. Новые правила въезда для россиян

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января состоянию на 16:00 – в Херсоне на улице Преображенской неизвестные напали на журналистов во время пресс-конференции. Глава МИД Украины Павел Климкин выступил за новые правила въезда россиян в Украину.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      ИГИЛ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске.

      Газовые контракты 2009 года нанесли ущерб Украине на 32 миллиарда долларов.

      Теги: Журналисты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      сегодня , 17:21 Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      135
      Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      сегодня , 17:01 Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      Артем Овдієнко 213
      Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      сегодня , 16:30 Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      161
      Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      сегодня , 15:00 Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      Олексій Чибісов 1486
      Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      сегодня , 14:17 Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      Наталія Печерська 83
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук