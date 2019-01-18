Выпуск новостей за 16:00: Нападение на журналистов в Херсоне. Новые правила въезда для россиян
В выпуске новостей за 18 января состоянию на 16:00 – в Херсоне на улице Преображенской неизвестные напали на журналистов во время пресс-конференции. Глава МИД Украины Павел Климкин выступил за новые правила въезда россиян в Украину.
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Источник: 24 канал
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