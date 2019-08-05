Выпуск новостей за 16:00: Назаров подал рапорт об увольнении. Взрывы в России

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 16:00 – генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт на увольнение по собственному желанию. В Красноярском крае в России загорелся склад с боеприпасами. Снаряды сразу же начали взрываться.

Также в выпуске: Пожар в сибирских лесах продолжается с середины июля и охватил он три миллиона гектаров площади. Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Луганская области оправляются от стихии, которая наделала беды. Обесточенными остались около сотни населенных пунктов. Подозреваемого в стрельбе в Техасе хотят приговорить к смертной казни.

Источник: 24 канал