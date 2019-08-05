Выпуск новостей за 16:00: Назаров подал рапорт об увольнении. Взрывы в России
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 16:00 – генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт на увольнение по собственному желанию. В Красноярском крае в России загорелся склад с боеприпасами. Снаряды сразу же начали взрываться.
Также в выпуске:
Пожар в сибирских лесах продолжается с середины июля и охватил он три миллиона гектаров площади.
Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Луганская области оправляются от стихии, которая наделала беды. Обесточенными остались около сотни населенных пунктов.
Подозреваемого в стрельбе в Техасе хотят приговорить к смертной казни.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии