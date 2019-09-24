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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 16:00: Немецкие визы жителям ОРДЛО. Встреча Зеленского с диаспорой

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 16:00 – газета Bild написала, что Германия выдает визы жителям ОРДЛО. Отметки ставят в их новые российские паспорта. Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в США с общения с диаспорой: пообещал предоставить украинское гражданство с сохранением американского.

      Также в выпуске:

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      Курс доллара упал, он стоит 24 гривны 32 копейки: эксперты прогнозируют дальнейшее падение курса американской валюты в Украине.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Зеленский в США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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