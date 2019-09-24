Выпуск новостей за 16:00: Немецкие визы жителям ОРДЛО. Встреча Зеленского с диаспорой

В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 16:00 – газета Bild написала, что Германия выдает визы жителям ОРДЛО. Отметки ставят в их новые российские паспорта. Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в США с общения с диаспорой: пообещал предоставить украинское гражданство с сохранением американского.

Также в выпуске: На Сумщине ночью зафиксировали первые заморозки, там столбик термометра опустился до минус двух. Курс доллара упал, он стоит 24 гривны 32 копейки: эксперты прогнозируют дальнейшее падение курса американской валюты в Украине. Пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ: двое украинских военных получили ранения. Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что на территории РФ и в оккупированном Крыму до сих пор незаконно удерживаются 113 украинских граждан.

Источник: 24 канал