Выпуск новостей за 16:00: Новое представление Луценко. Смена расписания в аэропорту "Борисполь"

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 16:00 – Генпрокурор Юрий Луценко сегодня внес на рассмотрение парламента представление на привлечение к уголовной ответственности двух нардепов экс-регионалов – Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Через дополнительные рейсы с футбольными болельщиками в Борисполе изменили расписание.

Также в выпуске: Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в авиакатастрофе над Донбассом. Российский офицер ГРУ руководил переправкой Бука в Украину. 4 года назад Порошенко победил на выборах Президента.