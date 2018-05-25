Выпуск новостей за 16:00: Новое представление Луценко. Смена расписания в аэропорту "Борисполь"
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 16:00 – Генпрокурор Юрий Луценко сегодня внес на рассмотрение парламента представление на привлечение к уголовной ответственности двух нардепов экс-регионалов – Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Через дополнительные рейсы с футбольными болельщиками в Борисполе изменили расписание.
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Источник: 24 Канал
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