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Выпуск новостей за 16:00: Новое представление Луценко. Смена расписания в аэропорту "Борисполь"

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 16:00 – Генпрокурор Юрий Луценко сегодня внес на рассмотрение парламента представление на привлечение к уголовной ответственности двух нардепов экс-регионалов – Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Через дополнительные рейсы с футбольными болельщиками в Борисполе изменили расписание.

Также в выпуске:

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в авиакатастрофе над Донбассом.

Российский офицер ГРУ руководил переправкой Бука в Украину.

4 года назад Порошенко победил на выборах Президента.

Теги: Лига чемпионов Новости Борисполя Юрий Луценко Оппозиционный блок Верховная Рада ГПУ Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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