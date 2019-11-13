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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Новое заявление Коломойского. Температурный рекорд в Киеве

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 16:00 – пока украинские бойцы обороняют государственную границу и отдают свои жизни за Родину, Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит наладить отношения с Россией. Киевляне пережили самую теплую ночь за последние 139 лет метеорологических наблюдений. Температура воздуха в столице продержалась на отметке 9 градусов тепла.

      Также в выпуске:

      Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

      Возле Петровского и Богдановки начали процесс разминирования.

      Неизвестные ночью повредили магазин обуви российского бренда "Карло Пазолини".

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      Теги: Новости Киева Игорь Коломойский Выпуск новостей
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