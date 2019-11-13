Выпуск новостей за 16:00: Новое заявление Коломойского. Температурный рекорд в Киеве

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 16:00 – пока украинские бойцы обороняют государственную границу и отдают свои жизни за Родину, Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит наладить отношения с Россией. Киевляне пережили самую теплую ночь за последние 139 лет метеорологических наблюдений. Температура воздуха в столице продержалась на отметке 9 градусов тепла.

Также в выпуске: Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Возле Петровского и Богдановки начали процесс разминирования. Неизвестные ночью повредили магазин обуви российского бренда "Карло Пазолини".