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      Выпуск новостей за 16:00: Новые детали о состоянии Сенцова. Причина авиакатастрофы в Индонезии

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 16:00 – российские тюремщики заявляют, что Олег Сенцов набрал 10 килограмм веса и чувствует себя хорошо. Российские СМИ передают, что украинский режиссер уже фактически вышел из голодовки. В Индонезии сообщили, что стало причиной авиакатастрофы Боинга, в котором погибло 189 человек – самолет все же был неисправен.

      Также в выпуске:

      На западе Афганистана в провинции Фарах разбился вертолет с военными и политиками, все 25 человек погибли.

      Еще один инцидент произошел в Кабуле, возле тюрьмы себя взорвал смертник, там погибло семь человек.

      В Киеве левый берег встал в пробках, протестующие перекрыли Харьковское шоссе и требуют вернуть в их дома свет.

      В Киеве транспорт остановился и на правом берегу, а все – из-за масштабных аварии.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Украина – Россия Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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