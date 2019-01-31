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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 16:00: Новый этап медреформы. Рейтинги кандидатов в президенты Украины

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января состоянию на 16:00 – летом 2019 года стартует второй этап медреформы, по направлению семейного врача пациент гарантированно получит 50 медицинских услуг бесплатно. Владимир Зеленский вырвался в лидеры президентской рейтингов. Далее – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Такие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

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      Украина уведомила партнеров в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимость срочной операции.

      На Донбассе стало горячей, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов

      Теги: Реформы рейтинги Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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