Выпуск новостей за 16:00: Новый этап медреформы. Рейтинги кандидатов в президенты Украины

В выпуске новостей за 31 января состоянию на 16:00 – летом 2019 года стартует второй этап медреформы, по направлению семейного врача пациент гарантированно получит 50 медицинских услуг бесплатно. Владимир Зеленский вырвался в лидеры президентской рейтингов. Далее – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Такие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

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