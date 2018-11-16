Выпуск новостей за 16:00: Объединение адвокатов по делу Небесной сотни. Пожар в Калифорнии
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 16:00 – 10 лучших адвокатов бесплатно отстаивают в судах интересы семей Героев Небесной сотни. Вследствие их деятельности был создан Департамент спецрасследований. В Калифорнии не утихает самый масштабный пожар в истории Штатов. В результате него уже погибло 66 человек, а более 600 считаются пропавшими без вести.
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Источник: 24 канал
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