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      Выпуск новостей за 16:00: Объединение адвокатов по делу Небесной сотни. Пожар в Калифорнии

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 16:00 – 10 лучших адвокатов бесплатно отстаивают в судах интересы семей Героев Небесной сотни. Вследствие их деятельности был создан Департамент спецрасследований. В Калифорнии не утихает самый масштабный пожар в истории Штатов. В результате него уже погибло 66 человек, а более 600 считаются пропавшими без вести.

      Также в выпуске:

      Экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана официально обвинили в незаконном обогащении.

      В Черкасской области вернули тепло в дома, запустив большинство из двадцати котельных.

      В Праге более 1000 митингующих требуют отставки премьер-министра Чехии, из-за коррупционного скандала.

       

       

       

      Теги: Небесная Сотня Евромайдан Новости Украины Жертвы Пожар в Калифорнии Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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