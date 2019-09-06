Выпуск новостей за 16:00: Оборот оружия в Украине. Долги семьи Гончарука
В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 16:00 – Президент Украины Владимир Зеленский считает оборот оружия в Украине несколько преждевременным. Семья Премьер-министра Украины Алексея Гончарука задолжала за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги 21 тысячу гривен.
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Источник: 24 канал
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