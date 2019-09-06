Выпуск новостей за 16:00: Оборот оружия в Украине. Долги семьи Гончарука

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 16:00 – Президент Украины Владимир Зеленский считает оборот оружия в Украине несколько преждевременным. Семья Премьер-министра Украины Алексея Гончарука задолжала за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги 21 тысячу гривен.

Также в выпуске: Бывшим нардепам от "Оппоблока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях в совершении преступлений. В Голосеевском районе столицы мужчина устроил стрельбу в троллейбусе и ранил двух пассажиров. Уже несколько лет как на пороховой бочке живут жители Бердичева на Житомирщине.

Источник: 24 канал