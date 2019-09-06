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      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      Выпуск новостей за 16:00: Оборот оружия в Украине. Долги семьи Гончарука

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 16:00 – Президент Украины Владимир Зеленский считает оборот оружия в Украине несколько преждевременным. Семья Премьер-министра Украины Алексея Гончарука задолжала за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги 21 тысячу гривен.

      Также в выпуске:

      Бывшим нардепам от "Оппоблока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях в совершении преступлений.

      В Голосеевском районе столицы мужчина устроил стрельбу в троллейбусе и ранил двух пассажиров.

      Уже несколько лет как на пороховой бочке живут жители Бердичева на Житомирщине.

      blog_ava
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      Теги: Алексей Гончарук Оружие Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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