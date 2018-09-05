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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 16:00: Обстрелы в поселке Пески. Лесной пожар на Харьковщине

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 16:00 – Одной из неспокойных точек на карте украинского востока остается поселок Пески под самым Донецком. Враги о школьном перемирии в поселке похоже не знают. В масштабном пожаре на Харьковщине горит 50 гектаров хвойного леса. Из-за жары и ветра огонь распространился очень быстро. Спасателям пришлось привлечь пожарную авиацию.

Также в выпуске:

Украинская власть передала информацию о химических выбросах в Крыму в ООН и ОБСЕ.

5 сентября исполняется четыре года как подписали первые минские соглашения.

Адвокаты Вышинского заявили, что у подсудимого инфаркт.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Харькова Пожар Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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