Выпуск новостей за 16:00: Обстрелы в поселке Пески. Лесной пожар на Харьковщине
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 16:00 – Одной из неспокойных точек на карте украинского востока остается поселок Пески под самым Донецком. Враги о школьном перемирии в поселке похоже не знают. В масштабном пожаре на Харьковщине горит 50 гектаров хвойного леса. Из-за жары и ветра огонь распространился очень быстро. Спасателям пришлось привлечь пожарную авиацию.
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Источник: 24 канал
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