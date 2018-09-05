Выпуск новостей за 16:00: Обстрелы в поселке Пески. Лесной пожар на Харьковщине

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 16:00 – Одной из неспокойных точек на карте украинского востока остается поселок Пески под самым Донецком. Враги о школьном перемирии в поселке похоже не знают. В масштабном пожаре на Харьковщине горит 50 гектаров хвойного леса. Из-за жары и ветра огонь распространился очень быстро. Спасателям пришлось привлечь пожарную авиацию.

Также в выпуске: Украинская власть передала информацию о химических выбросах в Крыму в ООН и ОБСЕ. 5 сентября исполняется четыре года как подписали первые минские соглашения. Адвокаты Вышинского заявили, что у подсудимого инфаркт.