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      Выпуск новостей за 16:00: Обвал строительных плит в Киеве. Наказание Бойко за полет в Россию

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 16:00 – В Киеве на двух женщин обвалились строительные плиты. Одна женщина погибла, другая госпитализирована с незначительными травмами. Во время заседания правительства Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал открыть дела против Юрия Бойко и Виктора Медведчука из-за полета в Россию.

      Также в выпуске:

      Турецкий дипломат Халит Чевик возглавит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

      Россия готовит заявление о непризнании выборов президента в Украине.

      Украина обратилась в Евросоюз из-за незаконных обысков в Крыму.

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      Теги: Виктор Медведчук Юрий Бойко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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