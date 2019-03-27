Выпуск новостей за 16:00: Обвал строительных плит в Киеве. Наказание Бойко за полет в Россию

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 16:00 – В Киеве на двух женщин обвалились строительные плиты. Одна женщина погибла, другая госпитализирована с незначительными травмами. Во время заседания правительства Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал открыть дела против Юрия Бойко и Виктора Медведчука из-за полета в Россию.

Также в выпуске: Турецкий дипломат Халит Чевик возглавит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Россия готовит заявление о непризнании выборов президента в Украине. Украина обратилась в Евросоюз из-за незаконных обысков в Крыму.

Источник: 24 канал