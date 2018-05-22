Выпуск новостей за 16:00: Обвинительный акт по делу Мартыненко. Выписка школьников

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 16:00 – специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинение в отношении экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко, а также пятерых его сообщников. Николаевских школьников, которые отравились неизвестным веществом, готовят к выписке. Медики говорят, что опасность миновала и здоровью детей уже ничего не угрожает.

Также в выпуске: В Днепре трехлетний ребенок выпал из окна, пока мать убирала во дворе. Российская Госдума приняла закон об ответе на санкции запада. Законопроект о санциях в России внесли на рассмотрение после расширения списка ограничений от США.