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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 16:00: Обыски в аэропорту Одессы. О Цемахе и сбивании самолета рейса МН-17

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 16:00 – в аэропорту провели обыски из-за растраты 11 миллионов гривен во время ремонта. Россияне сознательно не выдали Нидерландам подозреваемого по делу о сбивания самолета рейса МН-17. К такому выводу пришли представители голландской прокуратуры.

      Также в выпуске:

      Трамп отказался свидетельствовать в Конгрессе.

      В Канаде более 40 автомобилей попали в аварию.

      А в Днепре ночью вспыхнул электрокар.

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      Теги: Новости Одессы Владимир Цемах Выпуск новостей
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