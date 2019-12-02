Выпуск новостей за 16:00: Обыски в аэропорту Одессы. О Цемахе и сбивании самолета рейса МН-17

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 16:00 – в аэропорту провели обыски из-за растраты 11 миллионов гривен во время ремонта. Россияне сознательно не выдали Нидерландам подозреваемого по делу о сбивания самолета рейса МН-17. К такому выводу пришли представители голландской прокуратуры.

Также в выпуске: Трамп отказался свидетельствовать в Конгрессе. В Канаде более 40 автомобилей попали в аварию. А в Днепре ночью вспыхнул электрокар.