Выпуск новостей за 16:00: Обыски в аэропорту Одессы. О Цемахе и сбивании самолета рейса МН-17
В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 16:00 – в аэропорту провели обыски из-за растраты 11 миллионов гривен во время ремонта. Россияне сознательно не выдали Нидерландам подозреваемого по делу о сбивания самолета рейса МН-17. К такому выводу пришли представители голландской прокуратуры.
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