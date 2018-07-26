Выпуск новостей за 16:00: Обыски в Крыму. Стрельба в Киеве
В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 16:00 -в Крыму российские спецслужбы проводят обыски у 5 несовершеннолетних активистов из-за того, что ребята сняли флаг РФ со здания поселковой администрации и сожгли его. В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь прямо в заведении общепита.
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Источник: 24 канал
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