Выпуск новостей за 16:00: Обыски в Крыму. Стрельба в Киеве

В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 16:00 -в Крыму российские спецслужбы проводят обыски у 5 несовершеннолетних активистов из-за того, что ребята сняли флаг РФ со здания поселковой администрации и сожгли его. В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь прямо в заведении общепита.

Также в выпуске: Дисциплинарная комиссия решила не увольнять руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Крупный пожар в центре Лондона: 50 человек эвакуировали из жилого дома. Госдепартамент США обнародовал Декларацию относительно Крыма.