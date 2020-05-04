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      Выпуск новостей за 16:00: Ослабление карантина в Мукачево. Дезинфекция Киева с дронов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 16:00 – с сегодняшнего дня в Мукачево хотят ослабить карантин. В городе планируют открыть торговые центры и парки. В Киеве промышленные объекты дезинфицируют с беспилотников. В частности, такую технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпастранс".

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Польша начала выдавать рабочие визы украинцам. Об этом сообщили в польском посольстве в Украине.

      На лимане в Николаевской области орнитологи заметили розовых фламинго.

      Египет постепенно ослабляет карантин. Власти страны разрешили частично принимать гостей отелям, но только для внутренних туристов и при условии, что заселять посетителей будут только в 25% номеров от возможного количества.

      Италия переходит ко второму этапу смягчения карантина. Позволили работать производствам, строительным и оптовым сетям.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Киева Новости Закарпатья Выпуск новостей
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