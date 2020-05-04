Выпуск новостей за 16:00: Ослабление карантина в Мукачево. Дезинфекция Киева с дронов

В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 16:00 – с сегодняшнего дня в Мукачево хотят ослабить карантин. В городе планируют открыть торговые центры и парки. В Киеве промышленные объекты дезинфицируют с беспилотников. В частности, такую технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпастранс".

Также в выпуске новостей на 24 канале: Польша начала выдавать рабочие визы украинцам. Об этом сообщили в польском посольстве в Украине. На лимане в Николаевской области орнитологи заметили розовых фламинго. Египет постепенно ослабляет карантин. Власти страны разрешили частично принимать гостей отелям, но только для внутренних туристов и при условии, что заселять посетителей будут только в 25% номеров от возможного количества. Италия переходит ко второму этапу смягчения карантина. Позволили работать производствам, строительным и оптовым сетям.