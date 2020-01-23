Выпуск новостей за 16:00: Остановка транспортного сообщения в Китае. Ураган "Глория"

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 16:00 – из-за вспышки смертельного коронавируса китайские власти закрыли транспортное сообщение с еще одним городом в центральной китайской провинции Хубэй. В Испании от урагана "Глория", который бушует там уже четвертые сутки, погибли по меньшей мере десять человек. Еще четверо – считаются пропавшими без вести, их сейчас ищут спасатели.

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