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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      Выпуск новостей за 16:00: Остановка транспортного сообщения в Китае. Ураган "Глория"

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 16:00 – из-за вспышки смертельного коронавируса китайские власти закрыли транспортное сообщение с еще одним городом в центральной китайской провинции Хубэй. В Испании от урагана "Глория", который бушует там уже четвертые сутки, погибли по меньшей мере десять человек. Еще четверо – считаются пропавшими без вести, их сейчас ищут спасатели.

      Также в выпуске:

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      Инну Грищенко, более известную под позывным Пума, отпустили под круглосуточный домашний арест.

      Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория: погибли 9 человек – фото, видео
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      Теги: Китай Выпуск новостей
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