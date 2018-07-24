Выпуск новостей за 16:00: Отравление грибами. Требования Денисовой относительно пленников

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 16:00 – целая семья отравилась грибами в Одесской области, беременная женщина и ее сын умерли, еще четверо в больнице. Отравились грибами и в Киеве, шесть человек попали в токсикологическую реанимацию с острым отравлением. Омбудсмен Людмила Денисова требует от Кремля подкорректировать список россиян, заключенных в Украине.

Также в выпуске: Уже шестьдесят человек стали жертвами масштабных пожаров в Греции, еще 150 человек – пострадали.



В Киеве под посольством РФ проходит акция по делу похищения украинцев в оккупированном Крыму.



Масштабная авария в Киеве – два автомобиля столкнулись и сбили четырех пешеходов.