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Выпуск новостей за 16:00: Отравление грибами. Требования Денисовой относительно пленников

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 16:00 – целая семья отравилась грибами в Одесской области, беременная женщина и ее сын умерли, еще четверо в больнице. Отравились грибами и в Киеве, шесть человек попали в токсикологическую реанимацию с острым отравлением. Омбудсмен Людмила Денисова требует от Кремля подкорректировать список россиян, заключенных в Украине.

Также в выпуске:

Уже шестьдесят человек стали жертвами масштабных пожаров в Греции, еще 150 человек – пострадали.

В Киеве под посольством РФ проходит акция по делу похищения украинцев в оккупированном Крыму.

Масштабная авария в Киеве – два автомобиля столкнулись и сбили четырех пешеходов.

Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Одессы Новости Киева отравление Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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