Выпуск новостей за 16:00: Отравление неизвестным веществом в школе. Обыски в Крыму

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 16:00 – из-за резкого запаха неизвестного вещества в Николаеве из школы эвакуировали почти 400 детей, из них 40 школьников доставили в больницу для уточнения состояния здоровья. В оккупированном Крыму снова обыски и задержания, утром сотрудники ФСБ ворвались в дом крымских татар в Бахчисарае и Долинном.

Также в выпуске: Российские боевики обстреляли детский Центр психологической реабилитации в Торецке на Донетчине. В Тернополе призывник, скрываясь от военкомата, выпрыгнул с 5-го этажа призывного пункта. Украинские диверсанты взорвали мост через железнодорожные пути возле села Ивановка на Луганщине.