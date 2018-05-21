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СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
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СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Выпуск новостей за 16:00: Отравление неизвестным веществом в школе. Обыски в Крыму

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 16:00 – из-за резкого запаха неизвестного вещества в Николаеве из школы эвакуировали почти 400 детей, из них 40 школьников доставили в больницу для уточнения состояния здоровья. В оккупированном Крыму снова обыски и задержания, утром сотрудники ФСБ ворвались в дом крымских татар в Бахчисарае и Долинном.

Также в выпуске:

Российские боевики обстреляли детский Центр психологической реабилитации в Торецке на Донетчине.

В Тернополе призывник, скрываясь от военкомата, выпрыгнул с 5-го этажа призывного пункта.

Украинские диверсанты взорвали мост через железнодорожные пути возле села Ивановка на Луганщине.

Теги: Новости Крыма Дети отравление Новости Николаева Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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