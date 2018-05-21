Выпуск новостей за 16:00: Отравление неизвестным веществом в школе. Обыски в Крыму
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 16:00 – из-за резкого запаха неизвестного вещества в Николаеве из школы эвакуировали почти 400 детей, из них 40 школьников доставили в больницу для уточнения состояния здоровья. В оккупированном Крыму снова обыски и задержания, утром сотрудники ФСБ ворвались в дом крымских татар в Бахчисарае и Долинном.
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Источник: 24 Канал
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