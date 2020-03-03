Выпуск новостей за 16:00: Проверка Папы Римского на коронавирус. Подготовка к изменениям в Раде

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 16:00 – Папу Римского проверили на наличие коронавируса. Тест показал отсутствие инфекции. Накануне Папа Франциск простудился, и был вынужден отменить несколько запланированных мероприятий. В Верховной Раде готовятся к изменениям в правительстве. 4 марта 2020 года должно состояться внеочередное вечернее заседание.

Также в выпуске: Украина временно запретила ввоз домашних животных из Китая. Под Львовом готовят санаторий, который сможет принять людей с подозрением на коронавирус. Антикоррупционный суд рассмотрел постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Журналистка 24 канала отказалась принять цветы от Ильи Кивы, который раздавал их в Верховной Раде.