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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 16:00: Передача первого протокола с печатями. Мир про коррупцию

      Выпуск новостей 125 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 16:00 – в ЦИК начали привозить первые оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Именно эти документы в дальнейшем станут доказательствами волеизъявления украинцев. Несмотря на президентские выборы в Украине внимание западных СМИ приковано к вопросу украинской коррупции.

      Также в выпуске:

      Результаты национального экзитпола совпадают с первыми данными ЦИК.

      Как отреагировали топ-кандидаты в президенты на результаты выборов.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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