Выпуск новостей за 16:00: Передача первого протокола с печатями. Мир про коррупцию
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 16:00 – в ЦИК начали привозить первые оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Именно эти документы в дальнейшем станут доказательствами волеизъявления украинцев. Несмотря на президентские выборы в Украине внимание западных СМИ приковано к вопросу украинской коррупции.
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Как отреагировали топ-кандидаты в президенты на результаты выборов.
Источник: 24 канал
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