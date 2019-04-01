Выпуск новостей за 16:00: Передача первого протокола с печатями. Мир про коррупцию

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 16:00 – в ЦИК начали привозить первые оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Именно эти документы в дальнейшем станут доказательствами волеизъявления украинцев. Несмотря на президентские выборы в Украине внимание западных СМИ приковано к вопросу украинской коррупции.

Также в выпуске: Результаты национального экзитпола совпадают с первыми данными ЦИК. Как отреагировали топ-кандидаты в президенты на результаты выборов.

Источник: 24 канал