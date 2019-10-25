Выпуск новостей за 16:00: Перестрелка в Харькове. Отопление в Киеве
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 16:00 – перестрелка произошла на улице Клочковской в Харькове. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 1 доставлен с ранением в больницу. В Киеве начали давать тепло в жилые дома. Чтобы подключить весь город, коммунальщикам понадобится 10 дней. Что же касается стоимости тепла, то тариф остается тот, что и в предыдущем отопительном периоде.
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