Выпуск новостей за 16:00: Перестрелка в Харькове. Отопление в Киеве

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 16:00 – перестрелка произошла на улице Клочковской в Харькове. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 1 доставлен с ранением в больницу. В Киеве начали давать тепло в жилые дома. Чтобы подключить весь город, коммунальщикам понадобится 10 дней. Что же касается стоимости тепла, то тариф остается тот, что и в предыдущем отопительном периоде.

Также в выпуске: В Киеве произошел очередной взрыв гранаты, пострадавших нет. Десять украинцев попали в ДТП в Турции. Российские наемники 25 раз обстреляли позиции наших армейцев, один военный ранен.