16:56
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выборы наизнанку
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Перестрелка в Харькове. Отопление в Киеве

      Выборы наизнанку 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 16:00 – перестрелка произошла на улице Клочковской в Харькове. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 1 доставлен с ранением в больницу. В Киеве начали давать тепло в жилые дома. Чтобы подключить весь город, коммунальщикам понадобится 10 дней. Что же касается стоимости тепла, то тариф остается тот, что и в предыдущем отопительном периоде.

      Также в выпуске:

      В Киеве произошел очередной взрыв гранаты, пострадавших нет.

      Десять украинцев попали в ДТП в Турции.

      Российские наемники 25 раз обстреляли позиции наших армейцев, один военный ранен.

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 34 человека: загадочной болезни дали название
      сегодня
      8896
      Теги: Выпуск новостей Криминальные новости Новости Киева Отопительный сезон Перестрелка в Харкове Выборы наизнанку
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сегодня , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Сергій Фурса 1675
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сегодня , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 501
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      335
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сегодня , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 3149
      Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      сегодня , 08:42 Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      Поліна Костюк 8640
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук