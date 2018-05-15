Выпуск новостей за 16:00: Подорожание проезда в Киеве. Полиция Крыма и Севастополя
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 16:00 – проезд в общественном транспорте Киева подорожает до 8 гривен. В Украине заработала патрульная полиция Крыма и Севастополя. Отдельный отряд представили на Херсонщине.
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Источник: 24 Канал
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