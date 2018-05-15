Выпуск новостей за 16:00: Подорожание проезда в Киеве. Полиция Крыма и Севастополя

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 16:00 – проезд в общественном транспорте Киева подорожает до 8 гривен. В Украине заработала патрульная полиция Крыма и Севастополя. Отдельный отряд представили на Херсонщине.

Также в выпуске: СБУ задержала руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского по признакам государственной измены. В Кремле пообещали принять меры из-за обысков в помещениях агентства. В Верховной Раде приняли законопроект об авторских правах. Сутки на фронте прошли без потерь. Украинцы вышли на масштабную акцию в поддержку избирательной реформы. В оккупированном Крыму открыли Керченский мост.