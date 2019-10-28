Выпуск новостей за 16:00: Подозрение экс-главе НАПК. Скандал в Киевский академии искусств

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 16:00 – антикоррупционные органы нашли у Натальи Корчак незадекларированное авто за полмиллиона гривен. И подозревают, что в 2016 году она не внесла в декларации машину, которую ей купила свекровь. В Киевский академии искусств, где с первого класса дети учатся на творческих специальностях, разгорелся скандал.

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