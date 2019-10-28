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      Выпуск новостей за 16:00: Подозрение экс-главе НАПК. Скандал в Киевский академии искусств

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 16:00 – антикоррупционные органы нашли у Натальи Корчак незадекларированное авто за полмиллиона гривен. И подозревают, что в 2016 году она не внесла в декларации машину, которую ей купила свекровь. В Киевский академии искусств, где с первого класса дети учатся на творческих специальностях, разгорелся скандал.

      Также в выпуске:

      Ветераны "Азова" пришли в МИД: они требуют реакции на то, что 40 конгрессменов в США требуют приравнять полк к террористам.

      Отопительный сезон в Украине официально начался: на тепло в домах ожидают еще жители восьми регионов.

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет и не будет влиять на антикоррупционеров.

      Brexit снова переносят: выход Великобритании из Евросоюза отложили до 31 января 2020 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Скандал НАПК Выпуск новостей
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