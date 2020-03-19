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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 16:00: Подозрение на коронавирус в бригаде скорой. Удаленная работа

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 16:00 – в Херсоне отправили на карантин бригаду скорой помощи. Вчера медики приехали на вызов к семье, где все жаловались на высокую температуру. Теперь врачи вынуждены 2 недели провести в самоизоляции. Согласно закону о противодействии коронавирусу, украинцы в условиях карантина должны работать дистанционно.

      Также в выпуске:

      В общественном транспорте в разных регионах Украины можно передвигаться не более, чем по 10 человек и в медицинских масках.

      В Украине обнаружили 2 новых случая заболевания коронавирусом. Количество зараженных возросло до 16.

      В Италии за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей – 475.

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      Теги: Работа Выпуск новостей
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