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      Выпуск новостей за 16:00: Подозрение на коронавирус во Львове. Слухи о смерти Цемаха

      Выпуск новостей 97 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 16:00 – с подозрением на коронавирус госпитализированы двое львовян. Оба на днях прилетели из Китая. Один вернулся с учебы, а другой – из туристической поездки. Российские СМИ распространили информацию об убийстве фигуранта по делу сбития малазийского лайнера МН-17 Владимира Цемаха.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Цемах MH17 Новости Львова Выпуск новостей
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