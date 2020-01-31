Выпуск новостей за 16:00: Подозрение на коронавирус во Львове. Слухи о смерти Цемаха

В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 16:00 – с подозрением на коронавирус госпитализированы двое львовян. Оба на днях прилетели из Китая. Один вернулся с учебы, а другой – из туристической поездки. Российские СМИ распространили информацию об убийстве фигуранта по делу сбития малазийского лайнера МН-17 Владимира Цемаха.

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