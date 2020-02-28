Выпуск новостей за 16:00: Подозрение нападавшим на Жмеринский горсовет. Погода в Украине
В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 16:00 – 19 нападающим, которые 27 февраля ворвались в мэрию города Жмеринка, объявили подозрение. Им инкриминируют хулиганство и грозит до семи лет за решеткой. В западных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, а также температуру воздуха до +4 градусов тепла. В Карпатах возможен сход лавин.
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