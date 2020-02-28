Выпуск новостей за 16:00: Подозрение нападавшим на Жмеринский горсовет. Погода в Украине

В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 16:00 – 19 нападающим, которые 27 февраля ворвались в мэрию города Жмеринка, объявили подозрение. Им инкриминируют хулиганство и грозит до семи лет за решеткой. В западных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, а также температуру воздуха до +4 градусов тепла. В Карпатах возможен сход лавин.

Также в выпуске: В Одессе задержанный взял в заложники судей. Нацсовет наложил штраф на канал Newsone за разжигание вражды. В аэропорту "Борисполь" пограничники надели на служебных собак защитные маски. Венгерская авиакомпания частично отменила рейсы в Италию.