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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 16:00: Подозрение нападавшим на Жмеринский горсовет. Погода в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 16:00 – 19 нападающим, которые 27 февраля ворвались в мэрию города Жмеринка, объявили подозрение. Им инкриминируют хулиганство и грозит до семи лет за решеткой. В западных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, а также температуру воздуха до +4 градусов тепла. В Карпатах возможен сход лавин.

      Также в выпуске:

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      Теги: Погода Винница Выпуск новостей
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