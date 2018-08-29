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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 16:00: Подпольный завод в Одессе. Подробности гибели скутеристов

Выпуск новостей 66 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 августа состоянием на 16:00 – СБУ обнаружила в Одессе подпольный завод, который делал запчасти для военных ракет армии РФ. Грузовик с оборудованием, которое должно было ехать в Россию, задержали. 28 августа около полуночи в селе Жарков, на Львовщине, произошла авария: микроавтобус и скутер не разминулись. 18-летний водитель скутера и 19-летний пассажир погибли на месте.

Также в выпуске:

ФСБ провела обыск дома у активистки украинского культурного центра в Симферополе Ольги Павленко.

"Школьное перемирие" не действует, пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции.

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше, один гражданин Украины погиб, еще один травмирован.

Кабинет министров пообещал средства мэру Киева Виталию Кличко, чтобы решить вопрос с горячей водой и поставкой газа.

Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей Новости Одессы
Источник: 24 канал
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