Выпуск новостей за 16:00: Подпольный завод в Одессе. Подробности гибели скутеристов

В выпуске новостей за 29 августа состоянием на 16:00 – СБУ обнаружила в Одессе подпольный завод, который делал запчасти для военных ракет армии РФ. Грузовик с оборудованием, которое должно было ехать в Россию, задержали. 28 августа около полуночи в селе Жарков, на Львовщине, произошла авария: микроавтобус и скутер не разминулись. 18-летний водитель скутера и 19-летний пассажир погибли на месте.

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