Выпуск новостей за 16:00: Поиски пострадавших в Индонезии. Разбойное нападение в Кривом Роге

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 16:00 – сильные ливни в Индонезии мешают спасателям продолжать поиски пострадавших. Власти страны призывают жителей держаться подальше от побережья, поскольку до сих пор продолжается извержение. Неизвестные ограбили банк в Кривом Роге и ранили кассиршу, которая пыталась им помешать. Ворам удалось вынести более 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен.

Также в выпуске: 26 декабря в Украине завершился срок действия военного положения: президент созвал заседание СНБО. На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна, есть пострадавшие. Россия расширила список санкций в отношении украинцев. На Полтавщине из-за непогоды временно запретят въезд для любого транспорта.