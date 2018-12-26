Выпуск новостей за 16:00: Поиски пострадавших в Индонезии. Разбойное нападение в Кривом Роге
В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 16:00 – сильные ливни в Индонезии мешают спасателям продолжать поиски пострадавших. Власти страны призывают жителей держаться подальше от побережья, поскольку до сих пор продолжается извержение. Неизвестные ограбили банк в Кривом Роге и ранили кассиршу, которая пыталась им помешать. Ворам удалось вынести более 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен.
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Источник: 24 канал
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