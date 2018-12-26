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      Выпуск новостей за 16:00: Поиски пострадавших в Индонезии. Разбойное нападение в Кривом Роге

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 16:00 – сильные ливни в Индонезии мешают спасателям продолжать поиски пострадавших. Власти страны призывают жителей держаться подальше от побережья, поскольку до сих пор продолжается извержение. Неизвестные ограбили банк в Кривом Роге и ранили кассиршу, которая пыталась им помешать. Ворам удалось вынести более 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен.

      Также в выпуске:

      26 декабря в Украине завершился срок действия военного положения: президент созвал заседание СНБО.

      На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна, есть пострадавшие.

      Россия расширила список санкций в отношении украинцев.

      На Полтавщине из-за непогоды временно запретят въезд для любого транспорта.

      Теги: Выпуск новостей Индонезия Цунами в Индонезии Новости Кривого Рога Ограбления
      Источник: 24 канал
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