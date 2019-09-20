Выпуск новостей за 16:00: Покупка газа в России. Взвешивание фур на Киевщине

В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 16:00 – украинское правительство готово снова покупать газ у России. Об этом сегодня сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. На подъезде к Киеву заработала система взвешивания автомобилей в движении. Ее встроили в дорогу: как только машина проезжает по площадке, умные датчики сразу передают информацию в полицию.

Также в выпуске: Днепровский суд Киева избирает меру пресечения псевдоминеру моста "Метро" – бывшему военному Алексею Белько. Проект бюджета на 2020 год: на какие деньги будет жить Украина. Города буквально ушли под воду: из-за масштабных паводков в американском Техасе погибли по меньшей мере два человека. В Одессе закрыли на ремонт мост на Черноморск: людям приходится переправляться на лодках.

Источник: 24 канал