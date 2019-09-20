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      Выпуск новостей за 16:00: Покупка газа в России. Взвешивание фур на Киевщине

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 16:00 – украинское правительство готово снова покупать газ у России. Об этом сегодня сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. На подъезде к Киеву заработала система взвешивания автомобилей в движении. Ее встроили в дорогу: как только машина проезжает по площадке, умные датчики сразу передают информацию в полицию.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Киева Газ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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