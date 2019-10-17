Выпуск новостей за 16:00: Попытка Гладковского выехать из Украины. Награда за коррупционера
В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 17:00 – задержали при попытке сбежать из Украины. Бывший заместитель секретаря СНБО и друг Петра Порошенко, Олег Гладковский, в руках НАБУ. Верховная Рада официально закрепила статус разоблачителей коррупции. И определила для них вознаграждение – 10% от суммы убытков государства от сделки.
Также в выпуске:
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