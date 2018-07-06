Выпуск новостей за 16:00: Порошенко о трагедии на Ровенщине. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 16:00 – Петр Порошенко дал неделю руководителям Минобороны и Генштаба на расследование трагедии с гибелью трех украинских военных на Ровенщине. И запретил армейцам использовать минометы "Молот", пока не будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности этого вида оружия. На фронте потерь нет, обстрелы со стороны врага велись 26 раз.

Также в выпуске: Стали известны имена военных, погибших утром во время военных учений на Ровенщине в результате взрыва миномета "Молот" украинского производства. В центре Харькова взорвали авто местного бизнесмена, пострадали три человека. Новые детали отравления "Новичком" в Эймсбери: полиция Великобритании ищет отравленный предмет.