Выпуск новостей за 16:00: Порошенко о трагедии на Ровенщине. Ситуация на фронте

Выпуск новостей за 16:00: Порошенко о трагедии на Ровенщине. Ситуация на фронтеВыпуск новостей 14 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 16:00 – Петр Порошенко дал неделю руководителям Минобороны и Генштаба на расследование трагедии с гибелью трех украинских военных на Ровенщине. И запретил армейцам использовать минометы "Молот", пока не будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности этого вида оружия. На фронте потерь нет, обстрелы со стороны врага велись 26 раз.
Также в выпуске:
Стали известны имена военных, погибших утром во время военных учений на Ровенщине в результате взрыва миномета "Молот" украинского производства.
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Источник: 24 канал
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