Выпуск новостей за 16:00: Последствия непогоды. Глава "Нацкорпуса" в базе "Миротворец"
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 16:00 – от сильного ветра страдает весь западный регион Украины, из местного супермаркета сорвало крышу. В результате урагана трое человек пострадали. Сайт "Миротворец" внес в свою базу главу "Нацкорпуса" Черкасс Дмитрия Кухарчука, а полиция открыла против него уголовное производство по трем статьям.
Также в выпуске:
Во Львове примерно триста горожан вместе спели гимн Украины.
Из-за лжи в декларации мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение.
Зеленский продолжает возглавлять президентские рейтинги.
Источник: 24 канал
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