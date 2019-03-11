Выпуск новостей за 16:00: Последствия непогоды. Глава "Нацкорпуса" в базе "Миротворец"

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 16:00 – от сильного ветра страдает весь западный регион Украины, из местного супермаркета сорвало крышу. В результате урагана трое человек пострадали. Сайт "Миротворец" внес в свою базу главу "Нацкорпуса" Черкасс Дмитрия Кухарчука, а полиция открыла против него уголовное производство по трем статьям.

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