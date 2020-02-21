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      Выпуск новостей за 16:00 Пострадавшие в Новых Санжарах. Массовая акция крымских татар 3 мая

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 16:00 – Новые Санжары, которые накануне стали эпицентром погромов, оправляются от пережитого. После бурной встречи украинцев, прибывших из Уханя в местный санаторий на карантин, градус напряжения спал. 3 мая крымские татары соберутся на массовую акцию в Крыму. Ее анонсировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко в Ухань. Девушка не смогла вылететь из охваченного коронавирусом Китая из-за того, что ее собаку не пустили на борт самолета с эвакуированными.

      Украинское "гостеприимство" прославилось на весь мир. О том, как на Полтавщине встречали сограждан написали мировые СМИ. В частности, издание The Guardian сообщает о жестоких столкновениях правоохранителей и жителей Новых Санжар.

       

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      Теги: Новые Санжары Крымские татары Протесты столкновения Выпуск новостей
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