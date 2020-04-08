Выпуск новостей за 16:00: Пожар на мусорной свалке во Львове. Отмена карантина в Ухане
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 16:00 – уже вторые сутки на Львовщине тушат масштабный пожар на мусорной свалке. Возгорание произошло вчера после обеда недалеко от города Яворов. Китайские власти разрешили жителям выезжать за пределы города Ухань. Восстановили также авто-, авиа- и железнодорожное сообщение.
Также в выпуске:
Во Львове погиб рок-музыкант, лидер группы "Лесик Бенд" Александр Дацюк. Его на остановке общественного транспорта двумя ударами в сердце убил бездомный.
На Волыни от коронавируса выздоровел семилетний ребенок. Об этом на брифинге сообщили в облгосадминистрации.
Из-за коронавируса в Украине могут выпустить почти 9 сотен заключенных.
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