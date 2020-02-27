Выпуск новостей за 16:00: Пожар на выставке животных в Запорожье. Годовщина смерти Немцова

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 16:00 – в запорожском Дворце культуры, где проходила выставка животных, произошел пожар. Пожарные вынесли из задымленного помещения обезьяну, черепаху и змею. Однако от огня погибли две морские свинки, кролик и ящерица. В ночь на 28 февраля 2015 года под стенами Кремля застрелили одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова.

Также в выпуске: Партия "Голос" представила план деоккупации Донбасса и Крыма. Из Львовской ОГА выгнали депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталью Королевскую. В США суд Линча признали федеральным преступлением. В Германии сняли запрет на эвтаназию.