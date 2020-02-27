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      Выпуск новостей за 16:00: Пожар на выставке животных в Запорожье. Годовщина смерти Немцова

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 16:00 – в запорожском Дворце культуры, где проходила выставка животных, произошел пожар. Пожарные вынесли из задымленного помещения обезьяну, черепаху и змею. Однако от огня погибли две морские свинки, кролик и ящерица. В ночь на 28 февраля 2015 года под стенами Кремля застрелили одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова.

      Также в выпуске:

      Партия "Голос" представила план деоккупации Донбасса и Крыма.

      Из Львовской ОГА выгнали депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталью Королевскую.

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      Теги: Выпуск новостей Борис Немцов Новости Запорожья Пожар
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