Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Киеве. Смерть от кори в Ровенской области
В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 16:00 – в Киеве загорелась квартира на последнем этаже на улице Маяковского. На Ровенщине от кори умер 49-летний мужчина. Медики говорят, что впервые за последние 30 лет в области от этой инфекции умер взрослый человек.
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Источник: 24 канал
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