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      Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Киеве. Смерть от кори в Ровенской области

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 16:00 – в Киеве загорелась квартира на последнем этаже на улице Маяковского. На Ровенщине от кори умер 49-летний мужчина. Медики говорят, что впервые за последние 30 лет в области от этой инфекции умер взрослый человек.

      Также в выпуске:

      За последнюю неделю из-за непогоды в Европе погибли уже 13 человек.

      Украинские военные ночью уничтожили беспилотник у одного из военных объектов.

      Не чрезвычайное положение, а кризис безопасности: Дональд Трамп выступил с историческим обращением к американцам с овального зала.

      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Пожар в Киеве Ровно
      Источник: 24 канал
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