Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Киеве. Смерть от кори в Ровенской области

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 16:00 – в Киеве загорелась квартира на последнем этаже на улице Маяковского. На Ровенщине от кори умер 49-летний мужчина. Медики говорят, что впервые за последние 30 лет в области от этой инфекции умер взрослый человек.

Также в выпуске: За последнюю неделю из-за непогоды в Европе погибли уже 13 человек. Украинские военные ночью уничтожили беспилотник у одного из военных объектов. Не чрезвычайное положение, а кризис безопасности: Дональд Трамп выступил с историческим обращением к американцам с овального зала.