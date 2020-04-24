Выпуск новостей за 16:00: Пожар в монастыре в Одессе. Вспышка COVID-19 в доме престарелых
В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 16:00 – на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы возник масштабный пожар. Спасатели локализовали его, однако огонь уничтожил большое деревянное хозяйственное здание. В доме престарелых в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончар.
Также в выпуске:
Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело о так называемых пленках Ермака. Отныне расследуют не Злоупотребление влиянием, а мошенничество.
Европа прошла пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний.
В Виннице коронавирусом заболели швеи, шившие защитные костюмы для медиков.
В Вишневом, что на Киевщине, СOVID-19 подтвердили уже у 101 человека. Вспышка коронавируса произошел в одном из общежитий города, где заболели 78 жителей.