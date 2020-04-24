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      Выпуск новостей за 16:00: Пожар в монастыре в Одессе. Вспышка COVID-19 в доме престарелых

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 16:00 – на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы возник масштабный пожар. Спасатели локализовали его, однако огонь уничтожил большое деревянное хозяйственное здание. В доме престарелых в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончар.

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      Теги: Пожар Новости Одессы Выпуск новостей
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