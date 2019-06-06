18:32
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 16:00: Приговор для убийц Гандзюк. Реакция Порошенко на решение Кучмы

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 16:00 – Покровский районный суд Днепропетровской области вынес решение в отношении 5 фигурантов дела убийства Екатерины Гандзюк. Их признали виновными и приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Петр Порошенко раскритиковал предложения Леонида Кучмы относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

      Также в выпуске:

      Второй президент Украины Леонид Кучма, которого новоизбранный президент назначил главой украинской делегации в Минске, предложил не стрелять врагу в ответ и даже снять экономическую блокаду с ОРДЛО.

      Вследствие мощных обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил ранения.

      Верховная Рада приняла закон о Временных следственных комиссиях, в котором четко прописана процедура импичмента.

      blog_ava
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      сегодня
      6759
      Теги: Леонид Кучма Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      сегодня , 17:00 Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      Ольга Стефанишина 1190
      Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      сегодня , 16:44 Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      307
      Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
      сегодня , 16:00 Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
      Михайло Гема 144
      День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
      сегодня , 15:30 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
      Юліана Вінтюк 998
      Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення
      сегодня , 15:30 Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення
      Олексій Мінаков 507
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук