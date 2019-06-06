Выпуск новостей за 16:00: Приговор для убийц Гандзюк. Реакция Порошенко на решение Кучмы

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 16:00 – Покровский районный суд Днепропетровской области вынес решение в отношении 5 фигурантов дела убийства Екатерины Гандзюк. Их признали виновными и приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Петр Порошенко раскритиковал предложения Леонида Кучмы относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

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Второй президент Украины Леонид Кучма, которого новоизбранный президент назначил главой украинской делегации в Минске, предложил не стрелять врагу в ответ и даже снять экономическую блокаду с ОРДЛО.

Вследствие мощных обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил ранения.

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