Выпуск новостей за 16:00: Приговор по делу Януковича. Отравление детей в Киеве

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 16:00 – сегодня суд должен объявить приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене. В Барышевском районе Киевской области 12 школьников попали в больницу с симптомами отравления, двое из них оказались в реанимации.

Также в выпуске: Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – объявил себя президентом. Годовщина теракта в Мариуполе: четыре года назад пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный". Активисты требуют у власти защитить старый Киев.