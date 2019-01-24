Выпуск новостей за 16:00: Приговор по делу Януковича. Отравление детей в Киеве
В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 16:00 – сегодня суд должен объявить приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене. В Барышевском районе Киевской области 12 школьников попали в больницу с симптомами отравления, двое из них оказались в реанимации.
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Источник: 24 канал
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