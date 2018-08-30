Выпуск новостей за 16:00 Продажа билетов в Европу. Мера пресечения полицейскому

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 16:00 – "Укрзализныця" начала продавать билеты в Минск, Ригу и Вильнюс. Первый рейс в эти города стартует 28 сентября. Билеты можно приобрести на электронном сервисе. Во Львове избрали меру пресечения полицейскому, который накануне сбил насмерть двух мужчин.

Также в выпуске: Умер от рака депутат Госдумы России Иосиф Кобзон, которому было 80 лет.



Под посольством РФ активисты требуют найти пропавших на оккупированном полуострове крымчан.



Полиция задержала украинца, который пытался перевезти через границу книги с территории России.