Выпуск новостей за 16:00: Продажа диких животных в Китае. Падение цены на российскую нефть
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 16:00 – в Китае после прекращения карантина вновь открыли рынки по продаже диких животных. Они заработали в городах Гуйлинь и Дунгуань. Российская нефть стоит до 10 долларов за баррель. Последний раз такая цена была еще в 1990-х годах.
Также в выпуске:
2 негативных результата показали тесты на коронавирус у нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова.
В ЕС все усилия сосредотачиваются на спасении граждан от COVID-19. Однако меры, предпринимаемые европейскими правительствами, ограничивают функционирование экономики.
Представители псевдореспублик ЛНР и ДНР обнародовали вероятный список на обмен пленными.
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