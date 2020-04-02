Выпуск новостей за 16:00: Продажа диких животных в Китае. Падение цены на российскую нефть

В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 16:00 – в Китае после прекращения карантина вновь открыли рынки по продаже диких животных. Они заработали в городах Гуйлинь и Дунгуань. Российская нефть стоит до 10 долларов за баррель. Последний раз такая цена была еще в 1990-х годах.

Также в выпуске: 2 негативных результата показали тесты на коронавирус у нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова. В ЕС все усилия сосредотачиваются на спасении граждан от COVID-19. Однако меры, предпринимаемые европейскими правительствами, ограничивают функционирование экономики. Представители псевдореспублик ЛНР и ДНР обнародовали вероятный список на обмен пленными.