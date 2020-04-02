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      Выпуск новостей за 16:00: Продажа диких животных в Китае. Падение цены на российскую нефть

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 16:00 – в Китае после прекращения карантина вновь открыли рынки по продаже диких животных. Они заработали в городах Гуйлинь и Дунгуань. Российская нефть стоит до 10 долларов за баррель. Последний раз такая цена была еще в 1990-х годах.

      Также в выпуске:

      2 негативных результата показали тесты на коронавирус у нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова.

      В ЕС все усилия сосредотачиваются на спасении граждан от COVID-19. Однако меры, предпринимаемые европейскими правительствами, ограничивают функционирование экономики.

      Представители псевдореспублик ЛНР и ДНР обнародовали вероятный список на обмен пленными.

      Теги: Новости России Китай нефть Мир животных Выпуск новостей
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