Выпуск новостей за 16:00: Пропал свидетель по делу Зайцевой. Враг стягивает силы под Луганск

В выпуске новостей за 20 июля состоянию на 16: 00 – исчез основной свидетель по делу харьковского ДТП с участием Елены Зайцевои – врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала водителя после наезда. Она установила, что та действительно была под действием наркотических веществ. На фронте активизировался враг, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как боевики стягивают силы под оккупированый Луганск

Также в выпуске: Вторая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета, в Киеве коллеги, друзья Павла и неравнодушные почтили его память. За прошедшие сутки пророссийские боевики били по украинским защитникам 18 раз на всех направлениях. В Житомирской области маршрутка врезалась в фуру, десять погибших, еще столько же травмированы.