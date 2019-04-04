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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 16:00: Прощание с Яной Червоной. Ответ ЦИК относительно дебатов.

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 16:00 – Харьков простился с пулеметчицей Яной Червоной. Более тысячи человек пришли проводить в последний путь военную и волонтерку. Перед матерью двоих детей, которая пошла воевать с врагом, стали на колени. Предложенные Зеленским дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом о выборах теледебатами.

      Также в выпуске:

      Порошенко призвал Зеленского вместе сдать анализ на содержание наркотиков.

      Самодельная мина взорвалась под автомобилем офицера украинской разведки, который участвовал в ООС.

      Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты.

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      Дебаты на стадионе могут не состояться: Зеленский хочет извинений Порошенко
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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком ЦИК Новости Харькова Жертвы Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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