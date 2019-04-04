Выпуск новостей за 16:00: Прощание с Яной Червоной. Ответ ЦИК относительно дебатов.

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 16:00 – Харьков простился с пулеметчицей Яной Червоной. Более тысячи человек пришли проводить в последний путь военную и волонтерку. Перед матерью двоих детей, которая пошла воевать с врагом, стали на колени. Предложенные Зеленским дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом о выборах теледебатами.

Также в выпуске: Порошенко призвал Зеленского вместе сдать анализ на содержание наркотиков. Самодельная мина взорвалась под автомобилем офицера украинской разведки, который участвовал в ООС. Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты.

Источник: 24 канал