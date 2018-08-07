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ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 16:00: Прощание с убитыми журналистами. Новый подозреваемый в деле Гандзюк

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 16:00 – в России простились с журналистами, которых убили во время съемок фильма о частной армии Путина. Правоохранители просят помочь в установлении личности участника нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, у мужчины примечательное тату на правой руке.

Также в выпуске:

В СНБО готовятся к вмешательству России в украинские выборы 2019 года, планируется специальное заседание по этому поводу.

Аномальная жара в Португалии вызвала массовые пожары, спасатели пытаются не допустить трагедий.

По меньшей мере 26 детей и один взрослый отравились в детском лагере в селе Раковец Львовской области.

Теги: Новости России Выпуск новостей журналисты Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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