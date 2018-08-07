Выпуск новостей за 16:00: Прощание с убитыми журналистами. Новый подозреваемый в деле Гандзюк

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 16:00 – в России простились с журналистами, которых убили во время съемок фильма о частной армии Путина. Правоохранители просят помочь в установлении личности участника нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, у мужчины примечательное тату на правой руке.

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