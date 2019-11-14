Выпуск новостей за 16:00: Рада приняла бюджет. Доказательства причастности РФ к сбитию МН17

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 16:00 – Рада окончательно одобрила законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 280 депутатов, против высказались 50 депутатов. Следственная группа JIT обнародовала новый разговор пророссийских боевиков, который доказывает причастность России к вооруженному конфликту на Донбассе и к сбитию МН17.

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