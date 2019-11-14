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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 16:00: Рада приняла бюджет. Доказательства причастности РФ к сбитию МН17

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 16:00 – Рада окончательно одобрила законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 280 депутатов, против высказались 50 депутатов. Следственная группа JIT обнародовала новый разговор пророссийских боевиков, который доказывает причастность России к вооруженному конфликту на Донбассе и к сбитию МН17.

      Также в выпуске:

      Срыв отопительного сезона на Львовщине: тридцать тысяч жителей Нового Роздола до сих пор без тепла.

      На Донбассе стартовал второй этап разведения сил.

      Антикоррупционный суд арестовал полмиллиона евро скандального экс-нардепа Онищенко, которые он потратил на покупку лошади.

      blog_ava
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      Теги: Бюджет 2020 Верховная Рада Новости России Война на Донбассе MH17 Выпуск новостей
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