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Выпуск новостей за 16:00: Разговор Порошенко с Курцом. Новые детали Смоленской трагедии

Выпуск новостей 59 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 16:00 – канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл в Украину и с глазу на глаз поговорил с Петром Порошенко. Заверил: Европа не поддерживает идеи военного решения вопроса с РФ, но будет оказывать Украине финансовую поддержку и усилит экономические санкции против Кремля. Смоленская трагедия: в Польше заявили, что Россия могла подделать черные ящики ТУ-154

Также в выпуске:

В оккупированном Крыму в городе Армянск и соседних поселениях эвакуируют детей, люди жалуются на жжение в легких из-за высокой концентрации кислоты в воздухе после утечки на заводе "Титан".

До конца этого года еще две авиакомпании зайдут в аэропорт "Борисполь".

Российские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб.

Теги: Новости Украины Падение российского самолета Ту-154 Новости Польши Австрия Петр Порошенко Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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