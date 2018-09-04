Выпуск новостей за 16:00: Разговор Порошенко с Курцом. Новые детали Смоленской трагедии

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 16:00 – канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл в Украину и с глазу на глаз поговорил с Петром Порошенко. Заверил: Европа не поддерживает идеи военного решения вопроса с РФ, но будет оказывать Украине финансовую поддержку и усилит экономические санкции против Кремля. Смоленская трагедия: в Польше заявили, что Россия могла подделать черные ящики ТУ-154

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Российские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб.