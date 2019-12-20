Выпуск новостей за 16:00: Реакция МИД на заявление Путина. Корпоратив в "Слуге народа".

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 16:00 – в МИД прокомментировали высказывание Путина о том, что часть Украины – это исконные русские земли. Заместитель министра иностранных дел Боднар заявил, что Украина осуждает действия РФ. Члены фракции "Слуга народа" соберутся в КВЦ "Парковый", где обычно проводят заседания. Праздник пройдет в формате благотворительной вечеринки.

Также в выпуске: Переговоры по транзиту российского газа в ЕС через Украину восстановят уже сегодня. Представители в Европе надеются, что новое соглашение будет подписано уже до конца года. По сообщениям британского агентства новостей Reuters, Россия предложила выплатить Украине газовый долг в размере трех миллиардов долларов. В Украине начали массово закрывать теневые игровые залы и лотереи.