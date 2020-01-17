Выпуск новостей за 16:00: Реакция нардепов на заявление Гончарука. Иран передаст черные ящики

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 16: 00 – глава правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке. И передал его Владимиру Зеленскому. В "Слуге народа" намекнули, что до отставки дело не дойдет. Украина получит бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Иране, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Также в выпуске: Зеленский отреагировал на скандальные пленки, которые, собственно, и привели к заявлению Гончарука об отставке. Во Львове правоохранители поймали таксиста, который вместе с сообщником украл платежный терминал. Рада уволила Богдана Яременко с должности главы комитета по иностранным делам. Тела одиннадцати украинцев, погибших в авиакатастрофе, готовы вернуть из Ирана.