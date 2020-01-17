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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Реакция нардепов на заявление Гончарука. Иран передаст черные ящики

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 16: 00 – глава правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке. И передал его Владимиру Зеленскому. В "Слуге народа" намекнули, что до отставки дело не дойдет. Украина получит бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Иране, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

      Также в выпуске:

      Зеленский отреагировал на скандальные пленки, которые, собственно, и привели к заявлению Гончарука об отставке.

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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Алексей Гончарук Выпуск новостей
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