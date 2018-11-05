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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 16:00: Репортаж из оккупированной Горловки. Стрельба в Луцке

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 16:00 – прошлой ночью традиционно неспокойно было на позициях вблизи оккупированной Горловки. Обстрелы здесь не утихают ни днем, ни ночью. В Луцке произошла стрельба на автомойке, в результате чего один человек погиб.

      Также в выпуске:

      Активисты в парламенте требуют от депутатов расследовать нападения на активистов.

      В Тернополе отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте. Однако этому решению предшествовала драка на крыльце мэрии.

      Суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене, на два месяца без права залога.

      В Польше из-за вспышки кори планируют запретить въезд в страну иностранцам без прививок.

      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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