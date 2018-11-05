Выпуск новостей за 16:00: Репортаж из оккупированной Горловки. Стрельба в Луцке
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 16:00 – прошлой ночью традиционно неспокойно было на позициях вблизи оккупированной Горловки. Обстрелы здесь не утихают ни днем, ни ночью. В Луцке произошла стрельба на автомойке, в результате чего один человек погиб.
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Источник: 24 канал
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